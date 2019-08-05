Cansuyu Düzce’de yaraları sarıyor

Cansuyu, sel felaketinin ardından Düzce’ye yaraları sarmaya gitti

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hem yurt içinde hem de yurt dışında yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Nerede bir afet felaket varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu, son olarak Düzce’ye ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylerde yaşanan sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle “afet bölgesi” ilan edildi. Bölgeye acil yardım için ekiplerini gönderen Cansuyu, sel felaketi mağdurları 45 ton içme suyu dağıttı.

Acil yardım kapsamında gerçekleştirilen organizasyonu yerinden bildiren Cansuyu Çorum Temsilcisi Ahmet Akif Çoban; “Cansuyu Derneği olarak Düzce’nin sel, su baskını ve toprak kayması yaşanan köylerinde yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede temiz suyun atık su ile birleşmesinden dolayı içme suyuna ulaşılamıyor ve insanların acil olarak içme su ihtiyacını karşılamak gerekiyordu. Yaşanan afet sonrası bölgede 30 bin adetten oluşan 45 ton içme suyu dağıtımı gerçekleştirdik. Yaşanan bu zor günlerde Düzce halkının yanındayız.” dedi.

(Haber Merkezi)