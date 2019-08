Cansuyu, emanetleri yerine ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Ahmet Akif Çoban, Cansuyu’na emanet edilen bütün kurbanların kesilip kayda alındığını ve kayıtların bağışçılara ulaştırılacağını açıkladı.

Dünyanın birçok bölgesinde kurban çalışması yapan Cansuyu Yardımlaşma Derneği, bu kurban bayramında 1 milyon yardıma muhtaç insana ulaşarak kurban eti dağıttı. Hayırseverlerin kendisine emanet ettiği bütün kurbanları tek tek kayda alan dernek, bütün kurbanları bayram süresince kesti ve et olarak dağıttı.

Arakan'dan Moro'ya, Afrika'dan Uzakdoğu'ya, Balkanlar'dan Ortadoğu ülkelerine kadar savaş, işgal, doğal afet mağduru coğrafyalar başta olmak üzere farklı ülkelere giden Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, 1 milyon insana ulaştı. Kırım, Hindistan, Moro, Gazze, Bangladeş, Arakan, Moğolistan, Togo, Cibuti, Mali, Sudan, Darfur, Yemen Kampları, Filistin Kampları, Çeçen Kampları, Çad, Kamerun, Fildişi Sahili, Tanzanya, Gine, Benin, Somali gibi ülkelerde çalışma yapan Cansuyu ekipleri, emanetleri yerlerine ulaştırdı.

1 MİLYON KİŞİYE ULAŞTILAR

Cansuyu Derneği Başkanı Çoban, kurbanın İslam kardeşliğinin en sıcak uygulamalarından biri olduğunu ve kardeşleri buluşturan bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak bütün bölgelerde kurbanların sorunsuz bir şekilde kesildiğini söyledi.

Çoban, “Yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşan Cansuyu ekipleri, ayrıca gidilen bölgelerdeki mağdur ve yardıma muhtaç insanların durumlarını da ele alarak su kuyularından okullara kadar birçok alanda projeler hazırladı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve hükümet yetkilileri ile de çeşitli görüş alış verişlerinde bulunan Cansuyu ekipleri hemen bütün ülkelerde Türkiye Büyükelçiliklerini de ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.” dedi.

AFRİKA CANSUYU İLE GÜLDÜ

Afrika’nın birçok bölgesinde kurban kesen ve en ücra köşelere kadar ulaşan Cansuyu ekipleri, özellikle Cibuti'deki Somali ve Yemen Kampları, Sudan Darfur'daki Kamplar, Çad, Kamerun, gibi ülkelere ağırlık verdi. Cansuyu, mülteci kamplarında mültecilere kurban eti dağıtımının yanı sıra gıda yardımında bulundu ve su kuyusu çalışması yaptı.

GAZZE BAYRAM ETTİ

Dernek bu yıl da Gazze'yi ihmal etmeyerek hayırseverlerin bağışladığı kurbanları Gazze'de kesti. Kuşatma altındaki şehirde binlerce insanın yüzünü güldüren Cansuyu Derneği, satın aldığı kurbanları bayram süresince kesti, parçaladı ve yardıma muhtaç Gazzeli’ye dağıttı. Dernek aynı zamanda Moro, Irak, Suriye, Çeçenistan gibi birçok sıkıntılı bölgede kurban kesim ve dağıtımları yaptı. Lübnan'da bulunan Suriyeli mülteciler için de kurban organizasyonu yaparak yüzleri güldürdü.

KIRIM VE ARAKAN'I SAHİPSİZ BIRAKMADI

Cansuyu Derneği'nin Kırım ekipleri, kendilerine emanet edilen kurbanları keserek Kırım'ın mazlumlarına ve yardıma muhtaç insanlara dağıttılar. Kırım'ın muhtelif yerlerinde kesim yapan Cansuyu ekipleri mağdur Kırım halkına umut oldu. Dernek aynı zamanda hayırseverlerin kendilerine emanet ettiği Arakan kurbanlarını da keserek mazlum ve mülteci Arakan halkına umut oldular.

SUDAN VE TOGO DA ŞENLENDİ

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'nın en geniş coğrafyasına sahip 3'üncü ülke olan Sudan'daki Müslümanlar’a Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı. Yine Cansuyu ekipleri, Afrika'nın unutulmuş ve gözardı edilen ülkelerinden Togo'ya giderek yüzleri güldürdü.

KURBAN KESİM GÖRÜNTÜLERİ BAĞIŞÇILARA VERİLİYOR

Dernek Başkanı Çoban, “Cansuyu derneğimizin ekibi her yıl olduğu gibi bu yıl da güven ve hassasiyeti ilk sıraya koydu. Kurbanların satın alınmasından etlerin teslim edilmesine kadar her adımda dikkatli davranılırken, kesim sırasında da her bir kurbanın vekâleti tek tek kesim yapan şahsa aktarıldı ve tüm işlem bağış sahibine iletilmek üzere kamera ile kayıt altına alındı. Bayramdan sonraki süreçte videonuz hazırlandığında, kurbanınıza ait videonuzu izleyebileceğinize dair tekra bir sms gönderilecek ve size özel şifreniz ile videonuzu internet sitesinden izleyebileceksiniz.” dedi. (Haber Merkezi)