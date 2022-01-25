Cansuyu, İskilip’te gıda kolisi dağıttı

Cansuyu Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi aileleri kumanyasız bırakmamak için çalışıyor.

Gıda kolisi dağıtımlarının soğuk havaya rağmen devam ettiğini belirten derneğin Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği tarafından daha önce belirlenen İskilip ilçemizdeki muhtaç ailelerimize yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yardımları da hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde yapıyoruz.” dedi.

Yardım çalışmalarına katkı sağlamak isteyenleri dernekle irtibata geçmeye davet eden Öztekin, “Savaşlar, işgaller, zulümler, çileler ortasında açlıkla, yoklukla mücade veren insanlar aş bekliyor, yiyecek bekliyor, gıda bekliyor, sizlerin kendilerine ulaşmanızı bekliyor. Açlık ve yoksulluk sadece belirli dönemlerde değil, 12 ay boyunca devam ediyor. Cansuyu Derneği olarak başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanında gerçek muhtaçlara gıda kolileri dağıtımı yapıyoruz. Kurulduğumuz günden bu tarafa bağışçılarımızın destekleri ulaştırdığımız gıda kolileri ile milyonlarca insana ulaştık, mutluluklarına ortak olduk, dualarını aldık, almaya da devam ediyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)