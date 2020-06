Cansuyu kurban bedellerini açıkladı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 2020 yılı kurban bedelleri açıklandı.

Bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak dört farklı kurban bedeli açıklayan dernek, kurban bedellerini Afrika ve Asya'da 700 TL, Arakan ve Moro'da 900 TL, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen'de 1300 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2300 TL olarak belirledi.

Pandemi sürecine rağmen 2020 Kurban Bayramı'nda, 60 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştireceklerini belirten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, “Hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edilecek, bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı partner kuruluşlar ile işbirliği halinde kurban etleri muhtaçlara dağıtılacak.” dedi.

Öztekin, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

‘HAYIRSEVER NEREDE İSTİYORSA ORADA KESTİRİYORUZ’

Hayırseverler, kurban kesecek kardeşlerimiz, kurbanlarını nerede kesmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini ödemek suretiyle, inşallah onların kurbanlarını orada vekaleten satın alacağız ve vekaletlerini intikal ettirerek kestireceğiz. Yine aynı bölgede kurbanlarını et olarak muhtaç insanlara tarafımızca dağıtımını sağlayacağız. Ve bunu Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günü ikindi vaktine kadar bitirecek şekilde ayarlamaktayız. Ekiplerimiz de ona göre belirlenmekte ve eğitilmektedir. Ve tabi imkânlarımızı ona göre ayarlıyoruz. 3. gün ikindi sonrasına kesilmemiş kurban bırakmadan geçmiş yıllarda olduğu gibi inşallah bu yıl da kurbanlarımızı kestireceğiz.

Kurban uygulamalarımızda tamamen şeffaflık söz konusudur. Kurban keseceğimiz ülkeleri baştan ilan ediyoruz, ona göre ücret talep ediyoruz. Verilen ücret hangi ülkenin ücretiyse mutlaka o ülkede kesiyoruz, başka ülkede kesmiyoruz. Afrika için almışsak kurbanı Afrika'da kesilir. Asya için almışsak Asya'da kesilir. Kurban kesimlerimizde mutlaka imkânlar çerçevesinde çekimlerimiz yapılmaktadır. Dönen kardeşlerimiz bu görüntüleri bize getiriyorlar ve buradaki tanıtma birimimiz onları ayrıştırıyor. Ve bir müddet sonra kurban veren hayır sahiplerine cep telefonlarına mesajla bir link gönderiyoruz. Ve o linke girmek suretiyle internet üzerinden kendi kurbanlarının kesilişini görüyorlar.

‘KURBANLARA HALEL GELMEMESİ İÇİN TİTİZLİK GÖSTERİYORUZ’

Yaptığımız her faaliyeti İslam fıkhına uygun olarak yapmak konusunda büyük bir titizlik sarf ediyoruz. Bunun için kurban bedellerini belirlerken, bir kişinin kurbanına başka bir kişinin parasını eklemekten uzak duruyoruz. Dikkat ettiğimiz başka bir husus ise kurbanlar kesildikten sonra etlerini herhangi bir şekilde sonraya bırakmıyoruz ve yahut başka bir şeyle değiştirmiyoruz. Olduğu gibi et olarak muhtaçlara dağıtıyoruz. Ve bunu da kurban süresi içerisinde dağıtıyoruz. Rıza-i İlahi istikametinde o kardeşlerimizin ibadetlerine herhangi bir şekilde halel gelmeyecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan biz kendimizi mesul tutuyoruz. Çünkü bir hayrın işlenmesine vesile olan o hayrı işlemiş kadar ecir alır, mükafat alır. Biz de o ecri, mükafatı almaya gayret gösteriyoruz. Bizim yönetimimizden en alttaki çalışanımıza, gönüllümüze kadar hep bu bilinçle çalışır. O sebeple de her sene kurban sayımız katlanarak devam ediyor.

‘KURBANINIZI KESEMİYORSANIZ BİZ BURDAYIZ’

Bütün hayırsever kardeşlerimin yaptıkları ibadetleri, kestikleri kurbanları Cenab-ı Hak kabul etsin diye dua ediyorum.

Hayırseverlerin kurbanlarını kesiyoruz ama Müslüman olarak bir görevimiz var. Bu Cenab-ı Hak tarafından bize vacip kılınan kurban ibadetinin devam etmesidir. Bu ibadetin gelecek nesillere intikal ettirilmesidir. Kurban ibadetinin gelecek nesillere intikal ettirilebilmesi için bilhassa gençlerin ve çocukların kurban kesimlerine şahit olması ve kesime dahil edilmeleri gerekir. Aksi takdirde bu ibadet zaman içerisinde unutulabilir ya da farklı mecralara dönüşebilir. Bu bakımdan güzel olan, her Müslüman'ın kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Ancak her ne sebeple olursa olsun, kurbanlarını kesmekten mahrum olanlar için biz buradayız. Biz onlar adına vekaletlerini alırız, kestiririz ve etlerini de muhtaçlara dağıtırız.”