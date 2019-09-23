Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi

Cansuyu Derneği Suriye Yardım Organizasyonu kapsamında, Azez, Afrin, Cindere, İdlib, Türkmendağı bölgelerine 8 tırlık un, su ve giyim yardımı maddeleri gönderdi.

Cansuyu Çorum İl Temsilcisi Ahmet Akif Çoban, Suriye'de yükselen çığlıkları duyup da yardım etmemenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösteren bir dernek olduklarını belirten Çoban; "İdlib'den kaçarak zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilere can suyu olmak istiyoruz. En fazla ihtiyaç duydukları gıda yardımı, giysi ve sudan oluşan 8 tırlık bir yardım konvoyu oluşturduk. Bu yardım ilk değil, son da olmayacak. Şu anda gönderdiğimiz gıda malzemelerini İdlib ve Türkmen Dağı bölgesi ile sınır boyunca en fazla göç alan bölgelere ulaştırmaya çalışacağız." dedi

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 20:10