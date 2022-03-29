Cansuyu, Ramazan’a hazır

Cansuyu Derneği, Ramazan ayı boyunca mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara yardımlarını ulaştıracak.

Kurulduğu tarihten bu yana bütün yıl olduğu gibi Ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği, bu Ramazan ayında da “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” sloganıyla hayırseverlerin emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracak.

2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarını ulaştıracak.

Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek olan Cansuyu, Ramazan’ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan dernek, Ramazan ayı bereketinin tüm sofralarda olması için çalışmalarını tamamladı.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin yaptığı açıklamada, “Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu senede Türkiye başta olmak üzere, Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgeleri ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Çorum Temsilciliği olarak merkez dahil 14 ilçemizde yetim ve muhtaç ailelere kumanya dağıtımlarımızı yapmaktayız. Son iki yıldır tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz ve yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz. İnşallah, bu Ramazan ayında da mağdur ve muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya gayret edeceğiz” dedi.

Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Öztekin, "Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, huzur ve barış içerisinde bir Ramazan geçirmemizi Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum”dedi.

Bağışçılar, Cansuyu Çorum İl Temsilciliğine veya PTT önünde bulunan stantta makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler. (Haber Merkezi)