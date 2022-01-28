Cansuyu, soğuktan donanlara sıcak yuva oldu

Cansuyu Derneği, kriz bölgesi Suriye’deki mağdur ve muhtaçların yardımına koştu.

Özellikle soğuk hava koşullarının sert şekilde hissedildiği şu günlerde, sınır komşumuz Suriye’de kamplardaki insanlık dramı devam ediyor. Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gören Cansuyu Derneği de bölgedeki mağduriyeti gidermek için büyük çaplı yardım organizasyonu düzenledi.

EMANETLER YERİNE ULAŞTI

Suriye Acil Yardım Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Derneğin Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Cansuyu olarak Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından itibaren bölge insanına desteklerimizi aralıksız sürdürdük ve yaralarına merhem olmaya çalıştık. Şimdi de, buradaki kardeşlerimizin acılarını ve zor şartlarını hafifletmek için Türkiye’den emanet edilen yardımlarımızı getirdik. Suriye, son yılların en soğuk kışını yaşıyor. İnsanlar ısınmakta ve barınacak yer noktasında sıkıntı yaşıyor. Derneğimiz AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı ile koordineli şekilde barınma sorunu çözmek için inşa ettiği briket evleri tamamladı ve bu evler 200 ailemize sıcak yuva olacak. Ayrıca geniş çaplı bir yardım çalışması gerçekleştirdik. Azez ve Kefercenne bölgelerinde kömür, gıda, battaniye, kışlık giysi, kışlık bot gibi acil yardım malzemelerimizi binlerce kardeşimize ulaştırdık. Okul öncesi eğitimi gören çocuklara kırtasiye ve kreş malzemeleri dağıttık. Bizler, Suriyeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyor ve yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi. (Haber Merkezi)