Cansuyu, yetim çiftin yüzünü güldürdü

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazze’de yetim bir çiftin düğününü yaptı. Dernek, çiftin eşyalarını da tedarik etti.

Derneğin ‘Yetim Projesi’ hakkında bilgi veren Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Dünya üzerinde binlerce yetimin aylık masraflarını karşılayan derneğimiz, yaşamını tek başına idame ettiremeyecek yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunuyor. Cansuyu Derneği sadece yetim çocuklara sahip çıkmakla kalmıyor, yetim gençlerin de yüzlerini güldürmeye gayret ediyor.

Yetim Projesi faaliyetleri kapsamında son olarak abluka altındaki Gazze’de yetim bir çiftin düğünlerini gerçekleştiren Cansuyu, yuva kurmalarına vesile oldu. Hayırsever bağışçıların desteği ile gerçekleştirilen bu organizasyonda kimsesi olmayan yetim çiftin ev eşyasından düğün öncesi hazırlıklarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cansuyu ekipleri, gençlerin yüzünün gülmesine vesile oldu.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 19:28