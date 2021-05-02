Cansuyu yetimlere ulaştı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşların emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

2021 Ramazan organizasyonu kapsamında, pandemi sebebiyle yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu Derneği, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarını ulaştırıyor.

Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonları düzenlediklerini belirten Cansuyu Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Cansuyu, Ramazan’ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan derneğimiz, bu Ramazanda da yetimleri unutmadı. Çorum Temsilciliği olarak 150 yetim ailemize hayırseverlerin bizlere ulaştırdığı Ramazan kumanyasını, yetim aylığı, zekat, sadaka ve fitrelerini yetimlerimizin ellerine ulaştırdık.” dedi.

‘Kazancımız, Allah için verdiğimizdir’ sloganıyla Ramazan organizasyonlarını gerçekleştiren Cansuyu, kumanya bedelini 150 TL, yurt dışı iftar bedelini de 25 TL olarak belirledi.

Bağışçılar; Cansuyu Derneği online bağış sitesinden (cansuyu.org.tr), Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabilecekler. Ayrıca PTT'den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına veya Cansuyu İl Temsilciliklerine giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 22:30