Cansuyu’dan 150 yetim ailesine yardım

Cansuyu Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşların emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

2022 Ramazan organizasyonu kapsamında, pandemi sebebiyle yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu Derneği’nin, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarını ulaştırdığını kaydeden Emrah Öztekin, “Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonları düzenleyecek olan Cansuyu, Ramazan’ın bereketini kardeşleriyle buluşturacak. Hayırseverler ve yardıma muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağlayan derneğimiz, Bu Ramazanda yetimlerimizi unutmadık. Ramazan ayının ilk günü Çorum Temsilciliği olarak 150 yetim ailemize hayırseverlerin bizlere ulaştırdığı, Ramazan kumanyasını, et ve pideleri yetimlerimizin ellerine ulaştırdık. “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” sloganıyla Ramazan organizasyonlarını gerçekleştiren Cansuyu, kumanya bedeli olan 300 TL’yi bağışçılar; Cansuyu Derneği online bağış sitesinden (cansuyu.org.tr), Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabilecekler. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına veya Cansuyu İl Temsilciliklerine giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler”dedi. (Haber Merkezi)