Cansuyu’ndan Afganistan’a yardım

Cansuyu Derneği, insani krizin yaşandığı Afganistan'da yardım organizasyonu düzenledi.

Dünyanın birçok bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam eden Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 23 farklı alanda gerçekleştirdiği yardımları gerçek muhtaçlara ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

900 AİLEYE 1 AYLIK GIDA YARDIMI

Çatışmaların sona ermesine rağmen kuraklık, covid 19 ve yoksulluk nedeniyle insani krizin etkisini giderek artırdığı Afganistan'da acil insani yardım ihtiyacının devam ettiği belirtildi. Cansuyu Derneği de bölgedeki mağdur ve muhtaç durumda olan insanlar için acil yardım organizasyonu düzenledi. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 450, Talekan bölgesinde 300 ve Bedahşan bölgesinde 150 aileye olmak üzere 900 aileye gıda yardımında bulunuldu. Dağıtılan gıda paketleri 1 ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

‘EN MUHTAÇ BÖLGELERE ULAŞTIK’

Yardım organizasyonu hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Cansuyu Derneği olarak dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kardeşlerimizin yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şimdi de insani krizin etkisini artırdığı Afganistan'dayız. İnsani krizin hat safhada olduğu Afganistan'da acil yardım organizasyonu düzenledik. Burada öncelikle çatışmalardan etkilenerek Mezar-ı Şerif bölgesinde kamp alanları oluşturan ve burada yaşayan 450 aileye gıda yardımında bulunduk, daha sonra en fazla yardıma muhtaç bölgelerden birisi olan Tahar vilayetine bağlı Talekan şehrinde 300 aileye gıda yardımında bulunduk. Son olarak Bedahşan bölgesinde çoğunluğu yetim ve dullardan oluşan 150 aileye acil gıda yardımlarımızı ulaştırarak 900 aileye acil yardımlarımızı ulaştırdık. Bu hayra vesile olan bağışçılarımızdan Allah razı olsun. İnşallah bölgedeki yardım çalışmalarımız devam edecek." dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 20:06