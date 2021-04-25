Cansuyu’ndan ilçelere yardım

RECEP MEBET

Cansuyu Derneği, İskilip ve Bayat ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımında bulundu.

Yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, Ramazan ayı yardımları sürdüğünü söyledi.

‘Kazancımız, Allah için verdiğimizdir’ sloganıyla yürüttükleri çalışmalardan bahseden Emrah Öztekin, “Ramazan geldi, şartlar ağır, şimdi dayanışma vakti. Bu Ramazan da merhametli gönüllerin hayır ve hasenatlarını mahsun gönüllere ulaştırmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimizle birlikte İskilip ve Bayat ilçelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine cansuyu olduk” dedi.

Hayırseverlerin desteğiyle daha çok muhtaç aileye ulaşma gayretinde olduklarını belirten Öztekin, ilçelerdeki yardım dağıtımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 18:31