Cansuyu’ndan kış yardımı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kış yardımı dağıtmaya başladı.

Çorum genelinde muhtaç ailelere ve yetimlere, kış başlamadan soba, odun, kömür ve gıda yardımı yaptıklarını belirten Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Dünyanın birçok bölgesine yardımlar ulaştırıyoruz ama önceliğimiz elbette kendi mahallemiz, kendi şehrimiz ve kendi ülkemizdir. Ülkemizde çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşamaktadır ve biz elimizden geldiğince bu kardeşlerimize can suyu olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza da bu yardımları yaptıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

‘HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ’

Yardım ulaştırdıkları ihtiyaç sahipleriyle hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını ifade eden Öztekin, “Yardıma muhtaç ve birçok sorunla boğuşmak zorunda kalan insanları görünce üzülüyor ve ufacık yardımlarla nasıl mutlu olduklarını görünce de sevince boğuluyoruz. Allah yardım etsin ve bizlere de, onlara daha fazla sahip çıkma imkanı versin.” diye konuştu.

Yardımcı olmak isteyen hayırseverlere de seslenen Öztekin, “Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Bu kış günlerinde yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenabı Allah'ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 18:37