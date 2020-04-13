Cansuyu’ndan koronavirüs mağdurlarına yardım

Cansuyu Derneği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yardımlarını sürdüren Cansuyu, Çorum’da da oluşturulan ekiplerle ihtiyaçları gideriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs sürecinde hem mağdurları yakından takip etmek hem de yardım faaliyetlerini koordineli yürütmek için ekipler oluşturan Cansuyu Derneği, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara temel ihtiyaçlarını ulaştırmayı sürdürüyor. Yaşlılara ekipler göndererek ihtiyaçlarını gideren Cansuyu, bir taraftan da virüsten ekonomik olarak etkilenen kesimlere ulaşıyor. Bu süreçte işsiz kalan, evini geçindiremez duruma gelen vatandaşlara cansuyu olan dernek, işsiz kalanları tespit çalışmalarından sonra ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda maddelerini içeren yardım paketleri ulaştırıyor.

‘MAĞDUR AİLELERE ULAŞIYORUZ’

Çorum’daki yardım çalışmalarını organize eden Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 2020 itibarıyla birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldıktan sonra son olarak koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye’de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bizler de Çorum’da işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken bir taraftan da tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda ve çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Yardımlarımızda gıda dağıtımlarını önceliyoruz. Evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz.” dedi.

SMS İLE DE BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Dernek, virüsten dolayı mağdur olan kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak için bağış sistemi de kurdu. Normal banka hesaplarının yanı sıra bağış yapmak isteyen vatandaşların SMS üzerinden de bağışta bulunabileceği belirtildi.

Hayırseverler, Cansuyu yazıp 6639’a göndererek 10 TL’lik bağış yapabilecek.