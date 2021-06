Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2021 yılı kurban organizasyonu kapsamında dört bölgede fiyatlarını belirledi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, Cansuyu, hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağının, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edileceğini, bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı partner kuruluşların iş birliği halinde kurban etlerinin muhtaçlara dağıtılacağını söyledi.

Öztekin, “Cansuyu olarak yıl içinde bu bölgelerde çeşitli faaliyetlerde bulunsak da bizler Kurban Bayramı’nı ayrı bir özlemle beklemekte ve birçok çalışmamızı bayram sevinciyle birlikte gitmiş olduğumuz bölgelerdeki yardıma muhtaç kardeşlerimizle yaşamaktayız. Göndereceğimiz ekipleri, özenle eğitim verdikten sonra ekip başlarımızı mutlaka yıllarca beraber çalışmış olduğumuz arkadaşlarımızdan belirlemek suretiyle, yol güzergahları, gidiş dönüş tarihleri, yapılacak çalışma ve faaliyetler, hayvan kesimi, vekaletlerin okunması ve videoya alınması, tercümanla birlikte gerekli temasların kurulması gibi bölgede yaşayacakları ya da yaşayabileceklerini düşündüğümüz meseleleri teker teker inceliyor ve kurban emanetlerinizi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içinde oluyoruz.” dedi.

Bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak beş farklı kurban bedeli belirlediklerini ifade eden Öztekin, kurban bedellerinin Afrika'da 800 TL, Asya'da 900 TL, Arakan ve Moro'da 1200 TL, Türkiye, Filistin kampları ve Yemen'de 1650 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2900 TL olduğunu söyledi.

Cansuyu Derneği'ne bağışta bulunacak kişiler, Cansuyu online internet sitesinden (cansuyu.org.tr) kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden kurban hisselerini ödeyebileceği gibi PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına ödeme yaparak ya da Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında ödeme yapabilecekler.

Öztekin, kurban çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

‘HAYIRSEVER NEREDE İSTİYORSA ORADA KESTİRİYORUZ’

Hayırseverler, kurban kesecek kardeşlerimiz, kurbanlarını nerede kesmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini ödemek suretiyle kurbanlarını orada vekaleten satın alacağız ve vekaletlerini intikal ettirerek kestireceğiz. Yine aynı bölgede kurbanlarını et olarak muhtaç insanlara dağıtacağız. Ve bunu Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günü ikindi vaktine kadar bitirecek şekilde ayarlamaktayız.

Hayırseverlerin Cansuyu Derneği'nin tercih etmesinin muhtelif sebepleri var. Birincisi şeffaf bir dernek olmamız. Yani her hayrın hesabını verebilecek pozisyondayız. 2007 yılında sistemimizi kurduk. 2007'den bugüne kadar bir kardeşimiz yılların muhtelif zamanlarında muhtelif aylarında değişik mahiyetlerde yardımlar yapmıştır. Her ne vermişse 2007'den bugüne kadar bütün hesaplar kayıtlarımızda mevcuttur. Ayrıca kurban kesimlerimizde mutlaka imkânlar çerçevesinde çekimler yapılmaktadır. Görüntüler bize ulaşınca buradaki tanıtma birimimiz onları ayrıştırıyor ve bir müddet sonra kurban veren hayır sahiplerinin cep telefonlarına mesajla bir link gönderiyoruz. Ve o linke girmek suretiyle internet üzerinden kendi kurbanlarının kesilişini görüyorlar.

‘KURBANLARA HALEL GELMEMESİ İÇİN TİTİZLİK GÖSTERİYORUZ’

Yaptığımız her faaliyeti İslam fıkhına uygun olarak yapmak konusunda büyük bir titizlik sarf ediyoruz. Bunun için kurban bedellerini belirlerken, bir kişinin kurbanına başka bir kişinin parasını eklemekten uzak duruyoruz. Dikkat ettiğimiz başka bir husus ise kurbanlar kesildikten sonra etlerini herhangi bir şekilde sonraya bırakmıyoruz ya da başka bir şeyle değiştirmiyoruz. Olduğu gibi et olarak muhtaçlara dağıtıyoruz. Ve bunu da kurban süresi içerisinde dağıtıyoruz. Rıza-i İlahi istikametinde o kardeşlerimizin ibadetlerine herhangi bir şekilde halel gelmeyecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan biz kendimizi mesul tutuyoruz. Çünkü bir hayrın işlenmesine vesile olan o hayrı işlemiş kadar ecir alır, mükafat alır. Biz de o ecri, mükafatı almaya gayret gösteriyoruz. Yönetimimizden gönüllümüze kadar herkes bu bilinçle çalışır. O sebeple de her sene kurban sayımız katlanarak devam ediyor. Güzel olan, her Müslüman’ın kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Ancak her ne sebeple olursa olsun, kurbanlarını kesmekten mahrum olanlar için buradayız. Biz onlar adına vekaletlerini alırız, kestiririz ve etlerini de muhtaçlara dağıtırız.”

