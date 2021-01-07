Çaparlar Enerji’den pelet yakıt tanıtımı

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Abdullah Çayır’ın kurucusu olduğu Çaparlar Enerji, pelet yakıt ve alternatif enerji sistemlerini tanıttı.

Firma yetkililerinden Fırat Çayır, pelet yakıt kullanımının avantajlarından bahsederek sundukları hizmetleri anlattı.

İfyıl Kaloriferli Sobalar’ın Çorum’daki tek bayisi olduklarını belirten Fırat Çayır, “Sektördeki 25 yıllık tecrübemizle yatay ve dikey şekilli kaloriferli sobalar ile villa tipi yapılarda merkezi ısıtma imkanı sağlayan kat kaloriferi sistemlerinin satış ve montajını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Güneş enerjisi sistemlerinin yanı sıra sıhhi tesisat ve doğalgaz alanındaki faaliyetlerinin de sürdüğünü ifade eden Çayır, kazan ve depo temizliğinde lisanslı hizmet verdiklerinin altını çizdi.

2000’li yılların başında ‘Fırat Isı’ adıyla kurulan ve ‘Çaparlar Enerji’ adıyla faaliyetlerini sürdüren firmalarının, kalorisi yüksek olan çam peletini Çorum halkıyla buluşturduğunu vurgulayan Çayır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TSE belgeli ve AB normlarına uygun pelet, diğer yakıt türlerine göre yüzde 45’e varan oranda daha tasarruflu ısınma sağlar. Taşlama yapmaz, kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur. Yüzde yüz yerli öz kaynaklardan üretilen pelet, bir tonda sadece 10 kilogram kül bırakır. Bu nedenle doğaya ve çevreye zarar vermez. Ayrıca kazan dairesi ve ev içindeki sobada toz, is ve kurum yapmaz. Oduna oranla depolama hususunda daha az yer kaplayan pelet yakıt hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ulukavak Mahallesi 5. Osmancık Sokak (Abdibey Camii yanı) numara 4’teki işyerimize bekliyoruz.”