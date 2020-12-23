Çarşamba Pazarı 3 ay sonra yeniden hizmette

FATİH BATTAR

Kovid 19 tedbirleri kapsamında Eylül ayında kapatılan Çarşamba Pazarı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile 3.5 ay sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Çarşamba Pazarı’nın açılması hem esnafı hem de vatandaşları memnun ederken, Vali Mustafa Çiftçi de beraberinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte Çarşamba Pazarı’nı gezerek, koronavirüs tedbirlerini yerinde gördü.

Pazar esnafını ve vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda bir kez daha uyaran Vali Çiftçi, Çorum’da yeni tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte vakaların düşüşe geçtiğini belirtti.

Alınan önlemlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çiftçi; “İnşallah hep birlikte hem Türkiye’de hem de Çorum’da bu illeti yeneceğiz.” dedi