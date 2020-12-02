‘Çarşamba Pazarı açılsın’

RECEP MEBET

Çorum’un en köklü halk pazarı olan Çarşamba Pazarı’nın, Kovid-19 tedbirleri altında yeniden hizmete açılması isteniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Uyar, Çarşamba Pazarı’nın mevcut yerinde yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Mehmet Uyar, “Gülabibey, Kale, Çepni, Çöplü ve Kunduzhan Mahalleleri başta olmak üzere kırsal kesim ve şehir merkezinden çok sayıda vatandaşın istifade ettiği Çarşamba Pazarı, Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak hizmete sunulmalı” dedi.

Diğer semt pazarları kurulmaya devam ederken Çarşamba Pazarı’nın kapalı tutulmasının doğru olmadığını savunan Uyar, “Çarşamba Pazarı’nın kimleri, niye rahatsız ettiğini anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.

Pazartesi Pazarı’nın Çarşamba günleri de açık tutularak haftada iki güne çıkarılmasına da tepki gösteren Uyar, uygulamanın pazar esnafını da mağdur ettiğini öne sürdü.

Vatandaşların pazarla ilgili taleplerinin dikkate alınması için söz konusu Mahalle Muhtarları’nı göreve davet eden Uyar, tüm yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.