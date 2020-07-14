Çarşamba Pazarı yarın açılıyor

Çorum’un en eski ve en merkezi pazarı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Çarşamba Pazarı, 15 Temmuz Çarşamba günü yeniden hizmete açılıyor.

Çarşamba Pazarı yarın açılıyor

Çorum’un en eski ve en merkezi pazarı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Çarşamba Pazarı, 15 Temmuz Çarşamba günü yeniden hizmete açılıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çarşamba Pazarı’nın yeniden hizmete açılacağını duyurdu. 
Bir süredir ücretli otopark olarak kullanılan pazar yerinin Çarşamba günleri yeniden pazara tahsis edildiğini ifade eden Erdoğan Yılmaz, pazar yerinin bariyerle çevrili tek giriş ve çıkış olacağını, alışverişe gelen vatandaşların ateşinin ölçüleceğini ve pazar yerinde her türlü önlemin alınmaya devam edeceğini kaydetti.

Oda Başkanı Yılmaz ayrıca, İkbalkent’te Cuma günleri kurulan pazar yerinin de bu haftadan itibaren tekrar açılacağını sözlerine ekledi.

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YORUMLAR
Slm
Slm - 7 saat Önce

Keşke girişteki güvenlik görevlilerine biraz eğitim verseler
Dün pazartesi pazarında önümden giren vatandaşın maskesi çenesine takiliydı
Güvenlik görevlisi ne böyle girenleri neden uyarmadigini söyledim
Tam kabadayıymış güvenlik görevlisi neredeyse beni dönecekti
Sayın belediye başkanımız güvenlik görevlilerine biraz eğitim verelim. bence çok iyi olur

Mmt
Mmt - 7 saat Önce

Aynen sanki sadece ateş olçülünce herşey tamam gibi maskeler kiminin çenede kiminin kolunda
Dün daha ilgincini gördüm pazarcı kafasına kep gibi takmış
Maskeye değişik bir boyut getirmişin koluna tamamı gördüm de kafasına takani İlk kez görüyorum dedim
Abi onun kolu ağrıyodur benim kafam ağrıyor dedi????

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