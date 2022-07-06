FATİH BATTAR

Çorum’da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çarşı-pazarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Gıdadan giyime, bir çok sektörde başlayan canlılık, esnafın yüzünü güldürüyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, çarşı pazarda yoğunluk oluşturdu.

Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, bayram alışverişi için çarşı-pazarın yolunu tuttu.

Çorum’da bayram alışverişlerinin yoğun olduğu yerler olan Zafer Çarşısı, Ayakkabıcılar Arastası ve Gazi Caddesi’nde deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmeyecek kalabalıklar göze çarpıyor.

Özellikle giyim mağazalarında uzun kuyrukların oluştuğu gözlemlendi. Bayram kıyafeti için aileleriyle birlikte alışveriş yapan vatandaşlar, çocukları da ihmal etmiyor.

Çarşı-pazarda yaşanan hareketlilik bir nebze de olsa esnafın yüzünü güldürdü. Pandemi ve savaş nedeniyle döviz kurundaki artıştan dolayı zor durumda olan esnaf, bayram öncesi yaşanan hareketlilikten dolayı rahat nefes aldı.

TATLICILARDA BAYRAM TELAŞI

Bayramların olmazsa olmazlarından tatlı da tatlıcıların yüzünü güldürdü. Bayramlık tatlı ve şeker alışverişlerini de yapan vatandaşlar, alışveriş merkezlerini canlandırdı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber çarşı ve pazarlarda şeker ve tatlı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşlar bayramda misafirlerine ikram etmek için şeker ve tatlı alma telaşına düşmeye başladı. Bayrama sayılı günler kala evlerindeki eksikleri tamamlamak isteyen vatandaşlar şekercilere ve tatlıcılara yoğun ilgi gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 18:18