Çatak’ta 3 km’lik asfalt çalışması

FATİH BATTAR

Köylere yapılan alt yapı ve üst yapı hizmetlerine aralıksız devam eden Çorum İl Özel İdaresi’nde 2020 yılı asfalt çalışmaları başladı. Asfalt çalışmaları, Çatak Tabiat Parkı’na uzanan 3 km’lik yolda başladı.

2019 yılında Çatak Köyü’nden itibaren Çatak Tabiat Parkı’na kadar Çatak Grup Yolu’nda yol genişletme çalışmaları yapılmıştı. Yapılan bu çalışmayla birlikte Çatak Köyü’nün haricinde Çatak Tabiat Parkı’nı kullananlarla birlikte, üst kısmında yer alan Çalyayla, Acıpınar ve Kızılpınar gibi köylere de daha rahat ve daha konforlu ulaşım sağlanabilecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 16:30