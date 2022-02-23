Çatak’ta kış kampı

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), hafta sonunu Çatak Eski Kayak Merkezi mevkiinde kış kampı yaparak geçirdi.

Kulüp Başkanı Dağcı Gürkan Yagmur liderliğinde yapılan kampa 7 kulüp sporcusu katıldı. Sporcular, gün batımında fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Kampla ilgili bilgi veren HİDAK Başkanı Yağmur’un, eski kayak merkeziyle ilgili bir de talebi oldu. Yağmur, “Doğa sporları ruhen ve bedenen yüksek dayanıklılık gerektirmektedir. Yaptığımız kampta en önemli öğretimiz kişinin gelişimini bu düzeyde tamamlamasını sağlamaktır. 1610 m yükseklikte gerçekleşen kampa çadırlarımız için kar çukurları oluşturup etrafına rüzgârdan daha az etkilenmek için kar duvarı örmekle başladık. Gece rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyi buldu. Pazar sabahı kampımız pazar gezmesi için eski kayak tesisine gelen gruplar tarafından ziyaret edildi. Sosyal bir alan olarak halkın yoğun ilgisini gördüğümüz eski kayak merkezi atıl vaziyette durmaktadır. Konuyla ilgili gerekli çalışmaları şehrimizin büyüklerinden bekliyoruz." dedi. (Haber Merkezi)