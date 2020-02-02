Çataroğlu Hukuk Bürosu açıldı

M.BURAK YALÇIN
Avukat-Arabulucu Gülşah Çataroğlu’nun sahibi olduğu, “Çataroğlu Hukuk Bürosu Arabuluculuk Danışmanlık” merkezi önceki gün hizmete açıldı.
Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar 6. Sokak Fırat Apartmanı Numara 2/1’de (Adliye karşısı) hizmete açılan Çataroğlu Hukuk Bürosu Arabuluculuk Danışmanlık’ın açılışına Çorum Barosu Av. Başkanı Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliği KVKK'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ferit Atalay, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Alperen Argut ve çok sayıda davetli katıldı.
Yapılan duanın ardından hukuk bürosu hizmete açıldı.