Çatıdan düşen gazeteci ağır yaralandı

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Evrim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Çevrim, çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çiftlikler Mahallesi’nde bulunan evinde tadilat işleri yapan Bilal Çevrim, yaklaşık 3-4 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Eşinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çevrim, ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi’ne ardından, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Çevrim’in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 12:44