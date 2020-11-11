Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'un Osmancık ilçesi Başpınar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Erhan Ak, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere Mersin’in Anamur ilçesinde kayınpederinin yazlığında eşi ile birlikte tatil yapan Ak, evin çatısında tamirat yaparken, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Çatıdan düşen genç adamın yardımına komşuları koştu. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil servis ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Ak, bütün mühalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin cenazesinin Osmancık Başpınar köyünde toprağa verildi.