Çatıya çıkan kadını zor ikna ettiler

Çorum'da bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen kadını polis ikna etti.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi açıklanmayan bir kadın bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Durumun ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri caddede önlem alırken, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu kadın çatıdan indirildi.