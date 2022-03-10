Çatlak Yumurtalar AHL Park AVM’de çocuklarla buluşacak

Ziyaretçilerine alışverişten eğlenceye geniş bir yelpazede hizmet veren AHL Park Avm, bu hafta sonu da minik misafirleri için güzel bir etkinlik hazırladı.

TRT Çocuk’un çok sevilen kahramanlarından Çatlak Yumurtalar, 12-13 Mart tarihlerinde AHL Park Avm’nin küçük ziyaretçileri için gösteriler sergileyecek.

Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park Avm, 7’den 70’e tüm misafirlerinin sadece alışveriş ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, birbirinden farklı ve eğlenceli aktivelerle de güzel zaman geçirmesine olanak sağlıyor. AHL Park Avm, bu hafta sonu da küçük misafirleri için güzel bir etkinlik düzenleyecek. TRT Çocuk’un sevilen kahramanları arasında yer alan Çatlak Yumurtalar, 12-13 Mart tarihlerinde AHL Park Avm’de gösteri yapacaklar.

Çatlak Yumurtalar’ın baş kahramanları Limon ve Zeytin’in karşılaştıkları sorunlarla hayal güçleri sayesinde kılıktan kılığa girerek nasıl başa çıktıklarına bu sefer AHL Park Avm’nin minik ziyaretçileri de tanık olacak. (Haber Merkezi)