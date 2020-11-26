Cavit Tatlı’dan ziyaret turu

RECEP MEBET

Yeni Baro İnisiyatifi’nin İstanbul 2 Nolu Baro Başkan Adayı hemşehrimiz Av. Cavit Tatlı, çalışmalarını sürdürüyor.

Hukukçular Derneği eski Genel Başkanı Cavit Tatlı, aday gösterilmesinin ardından genel kurul hazırlıkları için kolları sıvadı.

Yeni Baro’nun kuruluşunda önemli emekleri olduğu bilinen Tatlı, İstanbul’daki avukatların ofislerini ziyaret ederek meslek sorunlarına ilişkin görüş, öneri ve eleştirileri dinliyor.

İstanbul Çağlayan, Anadolu ve Bakırköy Adliyelerinde tanıtım stantları açan Tatlı, “Meslektaşlarımızı standlarımıza uğramaya, projelerimiz ve meslek sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz hakkında istişare etmeye davet ediyoruz” dedi.

5-6 Aralık’ta yapılması planlanan genel kurul öncesi meslektaşlarına çağrıda bulunan Yeni Baro İnisiyatifi Başkan Adayı Tatlı, “Avukatlık mesleğinin gelişimine katkı sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 19:01