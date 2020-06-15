Çay ocakları kira yardımı desteği istiyor

FATİH BATTAR

Koronavirüsten en çok etkilenen kesimlerden biri küçük esnaf oldu.Yaklaşık 2.5 ay dükkanlarını kapatmak zorunda kalan küçük esnaf, devletin verdiği esnaf destek paketi ile ayakta kalmaya çalıştı. Normalleşmeye girdiğimiz bu süreçte işyerleri teker teker açılmaya başlarken, Hakimiyet Gazetesi olarak, Koronavirüsten etkilenen küçük esnafın derdini dinlemek için sahaya indik. İlk durağımız çay ocakları oldu.

74 gün sonra yeniden hizmet vermeye başlayan çay ocakları %50 kapasite ile hizmet veriyor. Yevmiyelerini bile çıkarmakta güçlük çeken çay ocakları, devletin küçük esnafa yönelik verdiği esnaf destek paketinden yararlanamamaktan şikayetçi.

Tüm dünyayı etkisi altına ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Koronavirüs’ü Türkiye’nin çok iyi yönettiğini belirten esnaflar, ekonomik kalkan planı kapsamında esnafa verilen desteklerin çok basit nedenlerle verilmemesini eleştirdi.

KOÇ; “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YERİNE KİRA YARDIMI İSTİYORUZ”

Şu anda %50 kapasite ile hizmet verdiklerini belirten Hastane Çay Ocağı işletme sahibi Tunahan Koç; “Devletimizden tek isteğimiz Kısa Çalışma Ödeneği yerine kira yardımı yapması. Virüs sürecinde 2.5 ay kapalı kaldık. Bu süreçte hep cepten yedik. Kapalı olduğumuz için dükkan kiramı bile ödeyemedim. Sağolsun dükkan sahibimiz bizi sıkıştırmadı şu gün öde diye. Şimdi normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladık. %50 kapasite ile hizmet veriyoruz. Tabi bütün önlemlerimizi aldık. Bardak sayımızı çoğalttık, sandalye sayısını düşürdük. Maskesiz kimseyi içeri almıyoruz. Bardaklarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Dükkanımızı da dezenfekte ediyoruz.” dedi

Virüsten öncesine göre işlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Koç, Kısa Çalışma Ödeneği yerine kira yardımı ödeneği beklediklerini kaydetti.

AYDAŞ; ‘EMEKLİ OLDUĞUMUZ İÇİN DESTEK PAKETİNDEN YARARLANAMADIK’

Osmanlı Çayevi sahibi Yaşar Aydaş ise devletin esnafa yönelik esnaf destek paketine başvurduğunu ancak emekli olduğu için çıkmadığını söyledi. Borç karşılığı çayevi açtığını ve buradan başka bir gelirinin olmadığını aktaran Aydaş; “Yaklaşık 2.5 ay kapalı kaldık. Birikmiş aylık kira borcum. Dükkan sahibi sağolsun kapalı kaldığımız süreçte benden para istemedi. Bu süreçte hep kendi cebimden yedim. Esnaf destek paketine başvurdum emekli olduğum için vermediler. Zor süreçten geçiyoruz. En azından destek paketinden yararlanabilseydik bu kadar sıkıntı çekmezdik. Şimdi normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldık ama işlerimiz virüs öncesine göre yarı yarıya düştü. Bugün virüsten önce 145 TL olan çayın kilosu 240 TL oldu. Allah bizim gibi bütün esnafların yardımcısı olsun.” diye konuştu

Türkiye’nin virüs sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında geldiğini belirten Aydaş; “Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Virüs sürecini iyi yönettik. Esnaf olarak sıkıntımız var. Devletimiz bize biraz daha destek paketlerinden yararlanma imkanı sunarsa inşallah kısa sürede bu badireyi de atlatırız.” ifadelerini kullandı.

BULUT; “MADDİYATTAN ÇOK PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKTÜK”

Huzur Çayevi sahibi Veysel Bulut da Osmanlı Çayevi sahibi Yaşar Aydaş gibi emekli olduğu için esnaf destek paketinden yararlanamamaktan şikayetçi. 3 aydır başvurunun sonucunu beklediklerini dile getiren Bulut, devletten bu konuda bir yardım beklediklerini kaydetti.

Virüsün maddiyattan çok psikolojik olarak etkilediğini anlatan Bulut; “74 gündür çalışmayınca haliyle psikolojimiz alt üst oldu. En çok iş yaptığımız Ramazan ayında kapalı kaldık. Akşamları iftardan sonra en çok çay sattığımız dönemdi. Tabi bu dönemde kapalı kalınca hem maddi hem manevi çöküntü yaşadık. Normalleşme süreci ile çay satışlarına yeniden başladık. Şu anda %50-60 kapasite ile hizmet veriyoruz. Tabi iş yerimizde her türlü virüs önlemini aldık. Bardaklarımızın sayısını artırarak dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafe için de sandalye sayılarımızı düşürdük. Her gün dükkanımızı dezenfekte ilacı ile yıkıyoruz. “ şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 09:50