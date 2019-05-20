Cazgır’dan kuruluş yıldönümü yemeği

M.BURAK YALÇIN

Cazgır İnşaat Isı Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. kuruluş yıldönümleri nedeniyle iftar yemeği verdi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Hanoğlu Konağı’nda gerçekleşen yemeğe Cazgır A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cazgır, İdari ve Mali İşler Sorumlusu Murat Bolat, Üretim Müdürü Salih Çalıcı, Kalite Kontrol Müdürü Selma Çemrek ve personeller katıldı.

Yemekte Oktay Gökgöz, Mesut Kızılırmak, Turgay Gökgöz, Osman Ergan, Atila Ağüren, Erdal Demir, Süleyman Kambuk, Emrah Yosul, Gökden Pak, Selma Çemrek, Salih Çalıcı, Murat Bolat, Ahmet Emir, Murat Kışla, Cansu Kangal, Doğan Korç ve Ayşe Geyik isimli personellere plaket takdim edildi.