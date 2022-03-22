ÇCSİB, tasarımın gücüyle dünyaya açılıyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), tasarımın gücünü geliştirmek için ödül ve yarışma olmak üzere iki ayrı kategoriyi kapsayan XONE Design isimli bir program düzenliyor.

Son başvuru tarihi 28 Mart 2022 olan programın XONE Design Award bölümüne seramik, cam ve çimento sektörlerindeki tüm kurumlar başvurabilirken, XONE Design Competition’a ise profesyoneller ve öğrenciler katılabiliyor.

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, yenilikçi tasarımların sektörün gelişimine ve Türkiye’nin ihracat gücüne katkı sunacağını söyledi.

Seramik, cam ve çimento sektörlerinde dünyadaki en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu alandaki başarısında üretim gücünün yanı sıra yenilikçi tasarımlar da önemli bir yer tutuyor. Özellikle son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan tasarım kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), XONE Design isimli bir program düzenliyor. İki ayrı kategorisi bulunan programın XONE Design Award bölümüne seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, XONE Design Competition’a ise profesyoneller ve öğrenciler katılabiliyor. Her iki programın da son başvuru tarihi 28 Mart 2022.

‘SEKTÖRLERİMİZİ GELECEĞE VE DÜNYAYA ÖZGÜN BİR KİMLİKLE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ’

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, seramik, cam ve çimento sektörlerinin yarattıkları katma değer açısından ekonominin en önemli sanayi kollarından olduğunu belirterek, “Dünya çapında yakaladığımız bu başarıda, kaliteli üretim ve kullandığımız modern üretim teknolojilerinin yanı sıra tasarımdaki gücümüz de önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son yıllarda Türk tasarımcıların çalışmaları yurt dışında giderek daha fazla ses getirmeye başladı. İkibinin üzerinde üyesi bulunan, tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak, bu gücümüzü geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açma stratejimiz doğrultusunda XONE Design Award ve Competition’ı düzenledik. Önümüzdeki süreçte uluslararası arenaya taşımayı hedeflediğimiz programımıza; tasarımın gücüne inanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar geliştirmeye odaklanan ve son olarak başvuru koşullarına uygun herkesi ve her kurumu bekliyoruz” dedi.

XONE DESİGN AWARD’A ÜRETİLMİŞ VEYA TESCİLİ ALINMIŞ ÜRÜNLER İLE BAŞVURULABİLİYOR

Seramik, cam ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kurumların başvurusuna açık olan XONE Design Award’a üretilmiş, üretilip pazara çıkmış veya üretilmiş ve tasarım tescili alınmış, pazara çıkma aşamasındaki ürünler ile başvurulabiliyor. Christina Bardelli, Gülay Gamze Güven, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Aslı Özbay ve Ali Osman Öztürk’ten oluşan jüri tarafından kazananların belirleneceği yarışmada sertifika takdim edilecek.

BÜYÜK ÖDÜL 20 BİN TL

Öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoriyi kapsayan XONE Design Competition ise üç üst grup (çimento, cam, seramik) ve altı alt ürün grubunda (seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, mimari camlar-dekorasyon, cam ev eşyası, cam ambalaj, çimento alternatif yapı malzemesi ve dekoratif ürünler) düzenleniyor. Öğrenci kategorisine yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin mimarlık, tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık-mühendislik fakülteleri bünyesindeki mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımları ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde okuyan, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan lisans öğrencileri katılabiliyor. Kategorinin jüri üyeleri Aktan Acar, Ece Ceylan Baba, Sertaç Ersayın, Pınar Gökbayrak, Şule Koç, Nilüfer Kozikoğlu ve Dürrin Süer.

Onurcan Çakır, Yelin Evcen, Hasan Demir Obuz, Felekşan Onar ve Enis Öncüoğlu’nun jüri üyesi olduğu profesyonel kategorisine de ön lisans veya lisans seviyesinde mezuniyet şartı aranıyor. Bu kategoriye eğitimini tamamlamış, mezun, çalışan ya da iş yeri sahibi olarak meslek yaşamına devam edenler katılım gösterebiliyor. Kazananlara nakdi ödüllerin verileceği yarışmanın büyük ödülü ise 20 bin TL olarak belirlendi. (Haber Merkezi)