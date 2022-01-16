Ced Go AHL Park AVM’de açıldı

Çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiren ve çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenmelerini de amaçlayan Ced Go Oyun Atölyesi ziyaretçileriyle artık AHL Park AVM’de buluşuyor.

Çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiren ve çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenmelerini de amaçlayan ve Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren Ced Go Oyun Atölyesi artık ziyaretçileriyle AHL Park AVM’de buluşacak.

2’nci katta bulunan Ced Go Oyun Atölyesi’nde yaşıtlarıyla birlikte hareket eden çocukların iletişimleri güçlenirken, özel olarak gerçekleştirilen etkinliklerle fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Ebeveynler çocuklarını Ced Go Oyun Atölyesi’ne bırakarak, AHL Park AVM’de alışverişlerine devam edebilecek. Ced Go Oyun Atölyesi tarafından kendilerine verilen şifreyle telefondan kamerayla çocuklarını izleyebilecek olan aileler, çocuklarının güvenliğinden emin olabilecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 19:19