ÇEKVA 27 yıldır Çorum’un eğitim kültür ve sanatına katkı sağlıyor

FATİH AKBAŞ

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) 27 yıldır açtığı kurslarla şehrin eğitim kültür ve sanatına katkıda bulunuyor.

ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, ÇEKVA’nın 1995 yılında kurulduktan sonra pandemi dönemi hariç 27 yıldır faaliyetlerine hiç ara vermeden devam ettiğini belirterek, “27 yıldır Çorum’un eğitim kültür ve sanat hayatına katkıda bulunuyoruz. Bu sürede 25 farklı kurs ve faaliyet gerçekleştirdik. Sadece pandemide ara verdik. Pandemiden sonra DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfü Akça ÇEKVA Genel Başkanı oldu ve faaliyetlerimize yeniden başladık. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tezhip, resim, ahşap boyama kursları açtık. Bu kurslardan ahşap boyama ile akrilik boya ve resim kurslarımız sona erdi. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Evlilik Danışmanlık uygulaması da başlattık. Emekli Psikoloji Öğretmeni, Aile ve İlişki Danışmanı NLP Uzmanı Yasemin Yıldız hocamız haftada bir gün ücretsiz olarak kişisel terapi hizmeti veriyor. Yasemin hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

ÜCRETSİZ KİŞİSEL TERAPİ HİZMETİ

Emekli Psikoloji Öğretmeni, Aile ve İlişki Danışmanı NLP Uzmanı Yasemin Yıldız ise yaptığı değerlendirmede ÇEKVA’da gönüllü olarak hafta da bir gün kişisel terapi hizmeti verdiğini ifade ederek, “Terapiye ihtiyacı olanlarla hafta da bir gün ÇEKVA’da buluşuyoruz. Bu sadece birbirimizi dinlemek ve eğitimli bir bakış açısıyla insanların hayatına dokunmak üzere atılmış bir adım. Terapiye ulaşmakta güçlük çekenlere her perşembe gün boyu hizmet veriyorum”şeklinde belirtti.

BİTEN KURSLAR İÇİN MİNİ SERGİ

ÇEKVA’nın 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açtığı ahşap boyama ile akrilik boya ve resim kursları sona erdi.

Kursiyerler her iki kursun sona ermesi nedeniyle ÇEKVA’da mini bir sergi açarak eserlerini sergilediler.

Usta öğreticiliğini Nazmiye Otlamaz’ın yaptığı ahşap boyama kursuna 175 kişi, Çeşmeören YİBO Resim öğretmeni Alper Türkyılmaz’ın eğitmen olduğu akrilik boyama ve resim kursuna ise 14 kişi katıldı.

ÇEKVA Çorum Temsilciliği Karakeçili Mahallesi 4.Sokak Deniz Apartmanı 2.katta faaliyetlerini yürütüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 10:32