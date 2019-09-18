ÇEKVA destek bekliyor

MURAT ÇETİN

ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, Başkan Yardımcısı Erdal Karslı ve Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör gazetemizi ziyaret etti. ÇEKVA'nın 25 yıllık köklü bir vakıf olduğunu ifade eden Prof. Dr. Lütfi Akça, "Tüm Çorumlular'dan ÇEKVA'ya sahip çıkmalarını ve destek olmalarını bekliyoruz. ÇEKVA sadece öğrencilere burs veren değil, onlara hayatın tüm alanlarında kol kanat geren bir ailedir." dedi.



Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'la ÇEKVA çalışmaları ve hedefleri konusunda sohbet eden ÇEKVA yöneticileri, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ÇEKVA Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, ÇEKVA'nın 25 yıllık başarılı hizmetlerini artırarak devam ettirmek istediklerini belirterek, ÇEKVA'ya yapılacak maddi katkı miktarlarını tabana yaymayı, daha çok Çorumlu'nun ÇEKVA'yı sahiplenmesini beklediklerini ifade etti.



ÇEKVA'nın bu zamana kadar hayırsever varlıklı Çorumlu iş adamlarınca desteklendiğini hatırlatan Akça, "Bizler bu katkıyı tabana yaymak, az veren candan ilkesiyle miktarına bakmaksızın herkesin bu çorbaya tuz katmasını arzu ediyoruz. ÇEKVA'nın hizmet alanı sadece öğrenci bursuyla sınırlı olmayıp, onların staj, kariyer, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda evlatlarımızın yanında yer alıyoruz. ÇEKVA öğrencilerimiz için bir aile anlamı taşıyor. Bununla birlikte Çorum ortak paydasında bir arada olmanın farkındalığı ve Çorumluluk bilincinin artması için önemli bir sorumluluk üstlenmenin çabası içerisindeyiz. Varlığımızı sürdürmek ve hizmetlerimizi artırarak geliştirmek hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, az çok demeksizin tüm Çorumlu hemşehrilerimizin bu konuda katkılarını bekliyoruz." dedi.