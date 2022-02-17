ÇEKVA yönetimi toplandı

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz cumartesi günü vakıf merkezinin bulunduğu Kadıköy’de toplandı.

Toplantıda, ÇEKVA Yönetim Kurulu’nda bulunan Prof. Dr. Lütfi Akca, Feyzullah Kıyıklık, Prof. Dr. Dilek Yılmazcan, Prof. Dr. Serpil Salman, Yaşar Karaarslan, Mehmet Yıldırım, Erdem Çenesiz, Sabit Velidedeoğlu, Erdal Karslı, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hüseyin Kadri Samsunlu, Doç. Dr. Nur Fındık, İrfan Balkanlıoğlu, Mustafa Özgür Tezel ve Ömer Ali Ambar’ın imzalarıyla;

Vakfa ait Aydos ormanında bulunan 35 dönümlük arazinin 10 dönümüne öğrencilerle birlikte ağaç dikimi yapılmasına,

Vakfın danışmanlar kuruluyla Mart ayı içerisinde yemekli bir toplantı yapılmasına,

Öğrenciler için kişisel gelişim seminerleri düzenlenmesine,

İstanbul’da 3 bölgede ve Çorum’da hemşehri toplantıları yapılmasına,

Bursiyer öğrenciler için kültürel ve sanatsal aktivitelerin planlanmasına ve öğrencilere Çorum ve çevre ilçelerini kapsayan bir gezi düzenlenmesine karar verildi. (Haber Merkezi)