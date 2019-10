ÇEKVA’dan hayırsever Çorumlular’a çağrı

RECEP MEBET

Geçmişten bugüne binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA), hayırsever hemşehrilerimizin desteğini bekliyor.



Çorum sevdalıları tarafından 1995 yılında İstanbul’da temelleri atılan ÇEKVA, hemşehrilerimizle daha yakından iletişim kurmak, kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla yeni üye alma çalışmalarını hızlandırdı.

Konuyla ilgili olarak ÇEKVA Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saygıdeğer, Çorumlu hemşehrilerimiz;

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA)’nın, İstanbul'da yaşayan Çorum sevdalıları tarafından 1995 yılında kurulduğu herkesin malumudur. Vakfımız, başlangıçta eğitim için İstanbul'a gelen gençlere sahip çıkıp, onları maddi ve manevi yönden desteklemenin yanında, onların hayata atılmaları için gerekli donanımı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamıştır.



9 BİN ÖĞRENCİYE BURS İMKANI SAĞLANDI

Kuruluş sürecinden sonra Çorum başta olmak üzere, İzmir, Antalya ve Ankara'da temsilcilikler açmıştır. Kuruluşundan bu yana, yıllara sari yaklaşık 9 bin öğrenciye burs imkanı sağlamıştır. Burs çalışmaları ve dağılımları esnasında, liyakat ve ihtiyaç önceliğine bağlı kalarak, kimseyi ötekileştirmeden hassas ölçülere riayet edilmiştir. Bu yönü ile Çorum'dan olumlu geri bildirim almaktadır.

Bursların yanı sıra öğrencilerin aidiyet duygularını geliştirmek, kariyer planlarına katkı sağlamak, donanımlarına ve kişisel gelişimlerine destek verecek çalışmalarda bulunmak, staj ve istihdamlarına destek olmak, vakfın başlıca faaliyet alanı olmuştur.

Bu çalışmalar ile toplumun her kesiminden olumlu geri bildirimler almaktadır. Özellikle her kesimi kucaklıyor olması, çeyrek asrı bulan hizmet dönemi ile Çorum il ve ilçelerinin en önemli mirasıdır. Bunun nesiller boyu devam ettirilmesi her Çorumlu’nun ana gayesi olmalıdır.



‘VAKFIMIZA ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

Dönem dönem belirli kişiler üzerine yıkılmış bu hizmetin toplumun her kesimine yayılması ve sürekli geliri olan kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi çalışmaları tüm hızı ile devam etmektedir. Bu hususta Yönetim Kurulu üyeleri gerekli girişimlerde bulunmaktadır. İnşallah en kısa zamanda sonuç alınacaktır.

Bu süreç devam ederken vakıfla zaman içinde yolu kesişen, doktor, mühendis, avukat, öğretmen, işletmeci, akademisyen vb. makam ve mevki sahibi bir çok insanımızın günlük koşuşturmaları ya da ertelemeleri nedeniyle vakfa destek olmadıkları görülmüştür.

‘İnsan dostlarının acılarına; onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır.’

1995 yılında kurulmuş olan ve halen başarıyla çalışmalarını sürdüren vakfımız, hemşehrilerimizle daha yakından iletişim kurmak, kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla yeni üye alma çalışmalarını hızlandırmıştır. Vakfımız, bundan önce yaptıklarını devam ettirmek ve hizmeti daha üst seviyelere taşıma gayretleri ve amaçları doğrultusunda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, vakfımıza üye olmaya davet ederiz.”