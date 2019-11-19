Celal Karaca son yolculuğuna uğurlandı

RECEP MEBET

Emniyet Müdürlüğü’nden emekli Celal Karaca (81) vefat etti.

Kuyumcu Köyü’nden gelme Mustafa Karaca, Fatma Karslı, Ayşe Bolat, Zeliha Tırhış ve Meliha Karakaş’ın babası, Halit Karslı, Recep Bolat, Erdal Karakaş ve Mustafa Tırhış’ın kayınpederi Celal Karaca, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün ikindi namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Celal Karaca’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.