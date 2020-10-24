Celal Manan vefat etti

EROL TAŞKAN

Makina sektörünün duayen isimlerinden Makina ve Anerji A. Ş. Genel Müdürü Celal Manan(61) vefat etti.

Merhum Mustafa Manan'ın oğlu,

İdris ve Yunus Manan'ın kardeşi, Ömer Hadık, Arifcan Altun’un kayınbabası, Makina ve Enerji A. Ş. Yöneticisi Ali Dost'un kayınbiraderi Celal Manan, Korona virüs tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi, bugün saat 11.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.