Çelebioğlu: ‘Markamı dünyaya tanıtacağım’

Çorumlu Marka Uzmanı Gülben Çelebioğlu’nun girişimcilik öyküsü İstanbul’a taşındı.

Turizm, işletme, iktisat, sosyoloji gibi bir çok alanda eğitim alan ve Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak yazdığı ‘Marka Yönetiminde Selfie Kullanımı’ tezi ile de bilimsel araştırmalarda bulunan Gülben Çelebioğlu uzun yıllar marka ve teknoloji üzerine çalışmalar yaparken kendi markasını oluşturmanın detaylarını anlatmak üzere Business Channel’da Sema Baysal ile İşkolik programının konuğu oldu.

Programda girişimcilik ruhu ve teknolojik pazarlamayı birleştirdiği etmenleri anlatan Çelebioğlu, marka oluşturmanın önemli detaylarını da paylaştı.

Bygulben adı altında sosyal medya üzerinden yürüttüğü markası için e-ticarete nasıl karar verdiğini, geçtiği yolları ve pazarlama yöntemleri gibi konulara değinen Çelebioğlu, globalleşen dünyada etkin olarak gerçekleşen dijital pazarlamanın önemine de dikkat çekti. E-ticaret olarak açtığı butiği ile ilgili de bilgi veren Çelebioğlu, insanların nasıl giyinmesi gerektiği,renklerin nasıl birleştirilmesinin gerekliliğini ve nasıl stil sahibi olunacağını anlatırken, “Giyinmek bir sanattır, herkesin bu hayatta ruhunun bir rengi vardır ve giyinmek renklerle dans etmek demektir.” dedi.

Kişiye özgü tasarımlarla işe başladıklarını ve ressam iş ortağı Gülden Kolukısa ile insanlara farklı ve kendilerini iyi hissettirecek tasarımlar hazırladıklarını belirten Çelebioğlu, “Hedeflerimiz bizleri her zaman daha çok çalışmaya sevk eder. Ben de hayallerimi hedeflerimle birlikte entegre ederek markamı tüm Türkiye'ye sonra da dünya pazarına tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 19:29