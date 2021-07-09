Çelik kule yıkıldı

EROL TAŞKAN

1952 yılından beri adeta Çorum-Samsun girişinin slüeti olarak duran çimento fabrikasının yıkım ve söküm işlemleri devam ediyor. Dinamitle yıkılan çelik kule, saniyeler içerisinde yerle bir olurken, Çorum’a ekonomik olarak katkısı olsa da, herkesin hafızasında zehir solutmasıyla kalacak olan çimento fabrikasının son izleri de silinmeye başlandı.

Çorum Belediyesi tarafından 1384 dönümlük arazisi satın alınan çimento fabrikasının çelik üretim kulesi dinamitle patlatılarak yıkıldı.

Yeni bir imar düzenlemesi ile şehir merkeziyle bütünleştirilecek olan Çimento fabrikasının 69 yıllık slüeti ortadan kalktı.