Çelik’ten basına veda

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Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik gazetemize veda ziyaretinde bulundu.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali Kılınçarslan’ın da katıldığı ziyarette konuşan Mehmet Çelik, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

45 yıllık memuriyet hayatının 30 senesini İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak geride bıraktığını anlatan Çelik, makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın gök kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu söyledi.

Çorum Valiliği’nin görev süresi bakımından ‘en kıdemli müdürü’ konumunda olan Çelik, bu süre zarfında 20’ye yakın Vali’yle çalıştığını kaydetti.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak Çorum yerel basınıyla sürekli iletişim ve iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getiren Çelik, birlikte görev yaptığı basın camiasından helâllik istedi. Çelik, kaleme aldığı veda mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

“Devlet memurluğu görevinde 45. yılımı doldurmak üzereyim. Bu sürenin yaklaşık 30 yılını siz değerli mesai arkadaşlarımla İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak geçirdik. Bu süre insan hayatında uzun bir süredir. İl Basın Müdürlüklerinin ilk defa illerde kurulması ile bu göreve atanıp ilimize hizmet etmeye çalıştım.

Özellikle Çorum ilimize yapılan veya yapılması gereken hayati yatırımlar konusunda, ilimizin imajının korunması noktasında sizlerle birlikte hareket ederek bir memleket sevdalısı olarak sizlerden de her zaman destek alarak, yakın dostluk ve samimiyetle çalışmalarımızı sürdürdük.

Üniversitenin kurulması başta olmak üzere, havaalanı, demiryolu, milli meseleler gibi birçok konuda kamuoyu oluşturmak üzere tüm çabalarda beraber hareket ettik.

Sizler arasında zaman zaman aracılık yapıp meslekle ilgili birtakım pürüzleri birlikte çözmeye çalıştık.

İnsan ömrünün bir sonu olduğu gibi görevlerin de bir süresinin olduğu aşikârdır.

Her babanın yaptığı gibi çocuklarımın istikbali için çalışma süremi biraz uzattım. Daha da uzamadan bugünden itibaren emekli oluyorum.

İlimiz basın camiasında ilk sürekli basın kartı sahiplerinden birisi olarak irtibatlarımız bundan sonra da inşallah devam edecektir.

Makamlar gelip geçicidir, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bu duygularla buradaki görevimden ayrılarak sizlere arz-ı veda ederken genel müdür, genel yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, muhabir, kameraman velhasıl dağıtıcısına kadar bütün basın çalışanı arkadaşlarımızdan ve pandemi nedeniyle yüz yüze ziyaret edip vedalaşamadığım ilimizin değerli yöneticileri ve tüm kamu çalışanı mesai arkadaşlarımdan helallik istiyor, herkese selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah’a ısmarladık.”

HAKİMİYET ailesi olarak, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık ve afiyetler diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 18:39