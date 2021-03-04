Celnes Çanta açıldı

RECEP MEBET

Genç girişimci Çağrı İmal’in sahibi olduğu Celnes Çanta Mağazası, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak (Kuyumcular Çarşısı) numara 5/A’da hizmete girdi.

“Şıklığınızı tamamlayan tüm çanta çeşitlerini bir arada satışa sunuyoruz” diyen Çağrı İmal, bay ve bayan çantalarının yanı sıra çocuk ve gençler için okul çantalarını da müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyledi.

Cüzdandan abiye çantalara, orijinal yıkanmış deri çantalardan doğal taş takı çeşitlerine kadar pek çok ürünün mağazalarında yer aldığını anlatan İmal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yüzde 20 indirim uygulayacaklarını duyurdu.

İmal, “Ürünlerimizi yakından görmek, indirim fırsatlarından faydalanmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Celnes Çanta Mağazamıza bekliyoruz” dedi.