Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi

FATİH AKBAŞ

Tokat’ta 17 yıldır biyoloji öğretmeni olarak görev yapan hemşehrimiz Selami Dicle öğrencileri ile birlikte hayata geçirdiği proje kapsamında Osmancık’tan getirttiği çeltik kabuğundan izolasyon malzemesi geliştirdi.

İzolasyon malzemesinin özellikle tarihi yapıların restorasyonlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılması hedefleniyor.

Tokat’ın Zile ilçesinde bir okulda biyoloji öğretmeni olarak görev yapan hemşehrimiz Selami Dicle öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında Osmancık’tan getirttiği kavuzdan (çeltik kabuğu) yalıtım malzemesi üretti. Projeleriyle 2021 yılı TEKNOFEST yarışmasına katılan Ekoloji Elçileri takımı burada iki birincilik elde etti.

Proje hakkında bilgi veren Selami Dicle, çeltik kabuğundan yararlanarak, ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan yalıtım malzemesi elde ettiklerini belirterek, modern binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinin tarihi binalar ile kerpiç evler için uygun olmadığını belirterek, “Tarihi evlerde her yalıtım malzemesi izolasyon için kullanılamıyor. Bir yalıtım malzemesi geliştirsek, tarihi dokuyla uyumlu olsa ve bu dokuya hiçbir zararı olmasa, düşüncesiyle harekete geçtik ve projemizi hayata geçirdik. Projemizde ise çeltiğin dış kabuğunu kullanmaya karar verdik. Kalsiyum karbonat içine çeltik kabuğu ve çeşitli bileşimleri belli oranda karıştırarak bir malzeme hazırladık. Bunu da kerpiç evlere sıva şeklinde uygulayarak yalıtım ve ses izolasyonunu denedik. Gayet olumlu, verimli sonuçlar aldık. Elde ettiğimiz malzeme yeni binaların ısı yalıtımında da kullanılabilir. Hem tarihi evlerin restorasyonunda hem de yeni yapılarda bu malzeme kullanıldığı zaman sadece ısı ve ses yalıtımı değil dekoratif bir görüntü de sağlanabilir” ifadelerini kullandı.