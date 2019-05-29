Çeltik üreticilerinin su sıkıntısı

FATİH BATTAR

Laçin’de muhtarlar, Vali Mustafa Çiftçi’nin ilçe ziyaretinde çeltik üreticilerinin su sıkıntısını dile getirdi. Obruk barajında doluluk oranının %90 seviyelerinde olmasına rağmen tarlalara yeteri kadar su verilemediği için üreticilerin sıkıntı yaşadıklarını anlatan muhtarlar, sorunun çözümü konusunda Vali Çiftçi’den yardım istedi.

Çeltik ekimi için 4 ay boyunca 24 saat su verilmesi gerektiğini kaydeden muhtarlar, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan çeltikte, su yüzünden üreticilerin sıkıntı yaşadığını, barajdan bırakılan su miktarının yeterli olmadığını, su yetersizliğinden dolayı da çeltik tarlalarını yeteri kadar sulayamadıklarını belirttiler.

Şu anda 12 saat su verildiğini belirten muhtarlar, 24 saat su verilememesi durumunda Eylül ayında yapılan hasadın Ekim ayına sarkabileceğini, Ekim ayında yağışlarla birlikte üreticilerin pirinci kurutmakta zorlanacağını ve bununla da birlikte pirincin kalitesinin düşeceğini ifade ettiler.

Konuyu inceleyeceğini belirten Vali Çiftçi ise; “Osmancık, Laçin, Dodurga, Oğuzlar ve Kargı’daki çiftçilerimizin çeltik ekimi yapabilmesi için Obruk Barajı’ndan yeterli su salımı yapılacaktır.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 16:52