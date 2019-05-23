Çeltik üretimini masaya yatırdılar

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Samsun’un 133 bin 221 ton çeltik üretimi ile Türkiye’de 2’inci sırada olduğunu söyledi.

100. Yılda Çeltik Tarımı Paneli Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlendi. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen panelde Türkiye'nin çeltik ve pirinçte ithalatçı bir ülke konumunda olmasına rağmen özellikle 2000 yılından sonra uygulamaya konulan tarımsal politika ve desteklemelerle üretimde ciddi artış yaşandığına dikkat çekildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “Türkiye'de 2002 yılında 60 bin hektar alanda çeltik ekimi yapılırken, bu alanın 2017 yılında 109 bin 505 hektara çıkmıştır. 2002 yılında 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2017 yılında 900 bin tona varmıştır. Ülkemizdeki pirinç tüketimi de yıllar içinde artış göstermiştir. 2000'li yılların başlarında 550 bin ton olan pirinç tüketimi, günümüzde 750 bin tona ulaşmıştır" dedi.

“Samsun çeltik üretiminde Türkiye 2’incisi”

Samsun’un ve Bafra’nın çeltik üretiminde önemli noktada yer aldığını ifade eden Nail Kırmacı, "2018 yılında 180 bin 564 dekar alanda 133 bin 221 ton çeltik üretimi gerçekleştirilmiştir. Samsun, çeltikte ekim alanı ve üretim miktarına göre ülkemizdeki tüm iller arasında ikinci sıradadır. İlimizde çeltik üretimi 8 ilçede, 146 köyde, 3 bin 401 çiftçi ailesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bafra Ovası'nda yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda bulunan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerimiz çeltik tarımı için uygun alanlardır. Üretimin yüzde 86,7'si Bafra Ovası'nda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de çeltik üretiminde ilk 15 ilçeye bakıldığında birinci sırada Edirne - İpsala, ikinci sırada Samsun – Bafra ilçesi geliyor. Alaçam 13, Terme 15'inci sırada yer almaktadır. Samsun ilinin bitkisel üretim değeri içinde çeltiğin payının yaklaşık yüzde 13,6 olduğu söylenebilir. İlimizde sertifikalı çeltik tohumu üretimi de gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında en yüksek miktarda 265 ton, 2018 yılında da 72 ton sertifikalı çeltik tohumu üretimi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

İki oturumdan oluşan panelin ilk kısmında; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, “Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Çeltik Çalışmaları”, Karadeniz Tarımsal araştırma Enstitüsü‘nden Dr. Rasim Ünan, “Bölgemizde Çeltik Üretiminde Sorun Olan Önemli Hastalıklar”, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Halil Sürek, “Ülkemizde Çeltik Tarımı ve Çeşit Geliştirme Çalışmalarında Elde Edilen Gelişmeler” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci oturumda ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüsrev Mennan, “Çeltikte Yabancı Ot Mücadelesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Gör. Hasan Akay, “Tüketilen Pirinçlerin Kalitesi”, Ege Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Okan Ceylan, “Çeltiğin Anadolu’daki Tarihsel Yolculuğu” ile son olarak da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Sezer’de “Bölgemizde Çeltik Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri” konulu sunularını yaptılar.

“100. Yılda Çeltik Tarımı Paneli” katılımcılara plaket verilmesi ile sonlandırıldı

OMÜ Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen panele, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahinler, TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği, çevre illerden özellikle Çorum ve Çankırı’dan katılımcılarla Samsun’da çeltik tarımı yapan çiftçiler katıldı. (İHA)