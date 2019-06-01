M.BURAK YALÇIN

Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve AK Parti Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas'ın merhum babası Cemalettin Kafkas için iftar programı düzenlendi.

Alaca'da düzenlenen iftar programına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum eski Milletvekilleri Murat Yıldırım ve Cahit Bağcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat,Genel Yayın Yönetmeniz Erol Taşkan bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında kısa bir konuşma yapan Agah Kafkas katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmasında 23 Haziran’da İstanbul'da yapılacak olan seçimlere de değinen Kafkas, İstanbul’da yaşayan Alacalı nüfusun az olduğunu fakat ilçede ikamet eden herkesin İstanbul’da yaşayan yakınlarını arayarak çalışma yapmalarının gerektiğini ifade etti.

Yapılan duanın ardından iftar programı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 22:09