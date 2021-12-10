Cemilbey Caddesine yeni kavşak

Yaptığı yeni yollar ve kavşaklarla şehir için trafiğini azaltan ve olası trafik kazası ihtimallerini en aza indirmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi, Cemilbey Caddesi, Mimar Sinan 1. Cadde ve Beytepe 3. Cadde kesişimine dönel kavşak yapıyor.

Yaptıkları yeni fiziki uygulamalarla şehir içi trafiğini önemli derecede iyileştirdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum’umuzun trafiğini rahatlatmak, ulaşımı kolaylaştırmak için teknik ekibimizle sürekli çalışıyoruz. Yapılan analizler doğrultusunda yeni yollar açıyor, yeni sinyalizasyon sistemleri kuruyor ve modern kavşakları şehrimize kazandırıyoruz. Şehrimizin birçok noktasında olduğu gibi Cemilbey Caddesi üzerinde Mimar Sinan 1. Cadde ve Cemilbey Caddesi kesişim noktasında bulunan kavşağı dönel kavşak yaparak trafik akışının daha kontrollü sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)



