Cemilbey’e 510 metre asfalt

Çorum Belediyesi, Cemilbey Caddesinde yolun 510 metrelik bölümünde yol yenileme çalışması yaptı.

Cemilbey Caddesinde asfalt zeminin bozuk olmasının ulaşım konforunu düşürdüğünü, bu sebeple yenileme çalışması yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Cemilbey Caddemiz şehir merkezimizin güney çıkışıdır. Köklü medeniyetin izlerini günümüze ulaştıran Ortaköy- Şapinuva ve Çorum Ovası içerisinde yer alan tarımsal üretimiyle ünlü köylerimiz şehir merkezimize bu cadde ile bağlanıyor. Ayrıca Çorum Sanayi Sitemizin bağlantı yollarından iki tanesi de bu caddemiz üzerinde bulunuyor. Bu da Cemilbey Caddemizin önemini artırıyor. Yaptığımız inceleme ve tespit çalışmaları neticesinde yolun 7,5 metre genişliğinde bir şeridinin 510 metre uzunluktaki kısmında yenileme çalışması yapılmasını kararlaştırdık ve birkaç gün içerisinde kazı, dolgu ve asfalt serim işlerini bitirdik. Önemi bir hayli fazla olan bu caddemizi kısa sürede trafiğe açacağız" dedi.

Aşgın, yolun tüm Çorumlular’a hayırlı olmasını diledi.