Cemiyet’ten Oğuzlar gezisi

RECEP MEBET

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenen Oğuzlar gezisi dün gerçekleşti.

Oğuzlar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen program Obruk Barajı kıyısındaki Altın Koz Tesisleri’nde gerçekleşti.

Basın Dayanışma Günü nedeniyle organize edilen programa Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Örgel, Recep Mebet, Taner Şimşek, Ali Özdemir ve Bilal Çevrim ile cemiyet üyeleri ve aileleri katıldı.

Obruk Barajı sahilinde doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, sürat teknesiyle baraj gölünde gezintiye de çıktılar.

OĞUZLAR’IN İNCİSİ: ALTIN KOZ

Anitta Otel eski Genel Müdürü Uğur Kale’nin işletme müdürlüğünü üstlendiği Altın Koz Restoran’da öğle yemeği yiyen basın mensupları, serbest zaman diliminde ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi aldılar.

Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin Basın Dayanışma Günü’nü tebrik eden Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım’a Cemiyet Başkanı Erzen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdemir tarafından hediye takdim edildi.

Çorum Belediyesi’nin ulaşım desteğiyle gerçekleşen gezi, yapılan ikramların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.