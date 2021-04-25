‘Cenaze namazlarında tedbirler sıkılaştırılmalı’

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Cenaze namazlarında, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin sıkılaştırılması isteniyor.

Haber Merkezimizi arayan bazı okurlarımız, cenaze merasimlerinde sosyal mesafe ve temas kurallarının görevli personelce sağlanmasının faydalı olacağına işaret ettiler.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Kemal Ceyhan, “Yakınını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan cenaze sahipleri, bulundukları duygusal atmosferde pandemi koşullarını gözetmekte güçlük çekiyorlar. Öte yandan vefat nedenini bilmediğimiz ve sonradan salgından hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz kimselerin cenazesinde bulaş riskinin yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

“Kovid-19’dan yaşamını yitiren kimselerin cenazelerini omuzda taşıyıp tabutunu elden ele aktarmak yerine, özel kıyafetli bir kaç yakını veya görevli ile kabre indirmenin daha isabetli olacağını düşünüyorum” diyen Ceyhan, aksi takdirde yoğunluğun önlenemediği cenaze merasimlerinin hastalığın yayılmasına ve yeni can kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Yetkililere seslenen Ceyhan, konuyla ilgili tedbirlerin bir an önce gözden geçirilerek yeni önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 18:31